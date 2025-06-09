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05:01, 9 июня 2025Из жизни

Медведь подкрался к спящему мужчине и вцепился ему в лицо

Orissa Post: В Индии медведь вцепился к голову спящему фермеру в штате Одиша
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Unsplash

В Индии медведь подкрался к спящему фермеру и набросился на него. Об этом сообщает Orissa Post.

Инцидент произошел 5 июня в районе Корапут, штат Одиша. 60-летний Радха Чалан остался на ночь охранять свою кукурузную плантацию. Около четырех часов утра мужчина заснул. Вскоре с ближайших кукурузных полей пришел черный медведь и напал на него.

Зверь вцепился Чалану в голову. Когда индиец закричал, с соседних полей прибежали другие фермеры и прогнали медведя. Чалана срочно доставили в больницу с тяжелыми травмами головы и лица. Позже его в критическом состоянии перевели в клинику города Джейпор.

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Как пишет Orissa Post, в последнее время в районе Корапут часто фиксируют появление диких зверей возле жилья и ферм.

Ранее сообщалось, что в Словении медведь набросился на женщину. Пострадавшая получила тяжелые травмы.

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