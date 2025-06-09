Молодым россиянам стали реже давать один вид кредитов

НБКИ: Россияне в возрасте до 30 лет стали реже брать автокредиты

Россияне в возрасте от 40 до 50 лет стали единственной возрастной группой заемщиков, доля которой в структуре выданных кредитов на покупку автомобиля выросла в апреле. Об этом сообщается на сайте Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

А вот доли остальных возрастных групп, напротив, пошли вниз. Особенно сильное снижение (минус 0,6 процентных пункта) наблюдается в категориях от 30 до 40 лет и старше 50 лет. Кроме того, на 0,4 процентных пункта упала доля заемщиков младше 30 лет.

Наибольшие доли граждан в возрасте от 40 до 50 лет в структуре выданных ссуд на приобретение автомобиля зафиксировали: в Московской области (36,9 процента), Санкт-Петербурге (36,7 процента) и Москве (36,1 процента), а наименьшие в Краснодарском крае (33,6 процента) и Татарстане (28,8 процента).

По мнению директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, наблюдаемая динамика связана с жестким подходом банков к оценке потенциальных должников. Как следствие, самые большие шансы есть у кредитоспособных клиентов с высокими стабильными доходами, доля которых наиболее значительна в возрастной группе от 40 до 50 лет.

По итогам последнего месяца зимы доля отказов по заявкам на автозаймы в РФ выросла до 81,1 процента от общего количества заявок.