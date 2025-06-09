Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:28, 9 июня 2025Экономика

Молодым россиянам стали реже давать один вид кредитов

НБКИ: Россияне в возрасте до 30 лет стали реже брать автокредиты
Кирилл Луцюк

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Россияне в возрасте от 40 до 50 лет стали единственной возрастной группой заемщиков, доля которой в структуре выданных кредитов на покупку автомобиля выросла в апреле. Об этом сообщается на сайте Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

А вот доли остальных возрастных групп, напротив, пошли вниз. Особенно сильное снижение (минус 0,6 процентных пункта) наблюдается в категориях от 30 до 40 лет и старше 50 лет. Кроме того, на 0,4 процентных пункта упала доля заемщиков младше 30 лет.

Наибольшие доли граждан в возрасте от 40 до 50 лет в структуре выданных ссуд на приобретение автомобиля зафиксировали: в Московской области (36,9 процента), Санкт-Петербурге (36,7 процента) и Москве (36,1 процента), а наименьшие в Краснодарском крае (33,6 процента) и Татарстане (28,8 процента).

По мнению директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, наблюдаемая динамика связана с жестким подходом банков к оценке потенциальных должников. Как следствие, самые большие шансы есть у кредитоспособных клиентов с высокими стабильными доходами, доля которых наиболее значительна в возрастной группе от 40 до 50 лет.

По итогам последнего месяца зимы доля отказов по заявкам на автозаймы в РФ выросла до 81,1 процента от общего количества заявок.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия объявила об ударе возмездия по Украине за теракты на аэродромах. Армия могла атаковать «систему принятия решений» Киева

    В России ввели нормы по количеству задаваемого школьникам домашнего задания

    Российский спасатель вернул к жизни пострадавшего при пожаре мужчину

    «Интер» объявил имя нового главного тренера

    Сбежавшего из зоопарка под Ростовом кенгуру Сиднея поймали

    Врач призвал россиян забыть любовь к дивану ради защиты от одной опасной болезни

    Раскрыта дата запуска прямого железнодорожного сообщения между Россией и Северной Кореей

    В расправе над экс-депутатом Украины в Подмосковье оказался замешан 30-миллионный долг

    Молодым россиянам стали реже давать один вид кредитов

    Ле Пен уличила ЕС в подготовке к «войне на Востоке»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости