Момент падения беспилотника на предприятие в Чебоксарах и взрыв попали на видео

Момент падения беспилотника и взрыв сняли на видео в Чебоксарах

Момент падения беспилотника на предприятие в Чебоксарах сняли на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Регнум».

На кадрах видно пикирующий дрон. Он скрывается за зданием, затем раздается взрыв. К этому моменту из-за строения уже поднимается в небо столб черного дыма. Вероятно, в налете участвовали сразу несколько беспилотников.

Иных подробностей об атаке не приводится.

По данным Минобороны, в ночь на 9 июня средства противовоздушной обороны перехватили 49 выпущенных по России беспилотников. До Чувашии, по сведениям военного ведомства, долетели два дрона.