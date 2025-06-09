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11:17, 9 июня 2025Россия

Момент падения беспилотника на предприятие в Чебоксарах и взрыв попали на видео

Момент падения беспилотника и взрыв сняли на видео в Чебоксарах
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Момент падения беспилотника на предприятие в Чебоксарах сняли на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Регнум».

На кадрах видно пикирующий дрон. Он скрывается за зданием, затем раздается взрыв. К этому моменту из-за строения уже поднимается в небо столб черного дыма. Вероятно, в налете участвовали сразу несколько беспилотников.

Иных подробностей об атаке не приводится.

По данным Минобороны, в ночь на 9 июня средства противовоздушной обороны перехватили 49 выпущенных по России беспилотников. До Чувашии, по сведениям военного ведомства, долетели два дрона.

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