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18:19, 9 июня 2025Экономика

Москвичам показали обновленную стену Цоя

Стену Цоя в Москве отреставрировали
Александра Качан (Редактор)

Фото: Александр Патрин / ТАСС

Стена Цоя на Арбате в Москве, которую решили отреставрировать, обрела новый вид. Кадрами с обновленной стеной опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком».

На фото можно увидеть, что стену полностью покрасили в желтый цвет, за исключением надписи «Перемен требуют наши сердца» — она осталась нетронутой. Рядом с обновленным портретом солиста группы «Кино» Виктора Цоя также появились строчки из песни «Легенда».

Ранее сообщалось, что реставрация памятной стены приурочена к 63-й годовщине со дня рождения легенды русского рока. Активистка и автор акции Кристина Журавлева объяснила решение тем, что за годы существования стена переполнилась граффити и надписями, которые превратились в «кашу».

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