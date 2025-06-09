Москвичам показали обновленную стену Цоя

Стену Цоя в Москве отреставрировали

Стена Цоя на Арбате в Москве, которую решили отреставрировать, обрела новый вид. Кадрами с обновленной стеной опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком».

На фото можно увидеть, что стену полностью покрасили в желтый цвет, за исключением надписи «Перемен требуют наши сердца» — она осталась нетронутой. Рядом с обновленным портретом солиста группы «Кино» Виктора Цоя также появились строчки из песни «Легенда».

Ранее сообщалось, что реставрация памятной стены приурочена к 63-й годовщине со дня рождения легенды русского рока. Активистка и автор акции Кристина Журавлева объяснила решение тем, что за годы существования стена переполнилась граффити и надписями, которые превратились в «кашу».