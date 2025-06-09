Мужчина снял презерватив во время секса с проституткой и попал в тюрьму на 2,5 года

В Австралии мужчину приговорили к двум с половиной годам тюрьмы за то, что он снял презерватив во время секса с проституткой. Об этом сообщает ABC News.

Александар Ивановски из Канберры оказался на скамье подсудимых в связи с инцидентом, который произошел в декабре 2021 года. Тогда мужчина заказал услуги двух секс-работниц. Как рассказала вторая девушка, Ивановски попросил ее о незащищенном сексе, однако она отказала. Тогда мужчина поставил ее в позу, «в которой она не видела, что он делает», а когда обернулась — увидела презерватив на полу.

Проститутка обвинила Ивановски в стелсинге (тайное снятие презерватива в процессе полового акта до эякуляции — прим. «Ленты.ру») и пожаловалась своему менеджеру. Мужчина все отрицал. Два дня спустя девушка написала на него заявление в полицию. Ивановски узнал о расследовании против него только через год. Как утверждает сторона обвинения, он не выказал никакого раскаяния.

6 июня состоялся суд, на котором установили, что Ивановски был прекрасно осведомлен о запрете снимать презерватив. Также его уличили в употреблении наркотиков. В итоге мужчину приговорили к двум с половиной годам тюрьмы.

На Австралийской столичной территории и в ряде других штатов в последние годы были введены законы, запрещающие стелсинг и объявляющие его формой сексуального насилия. Похожие законы действуют во многих странах, а также в трех штатах США.

В 2023 году в Нидерландах суд впервые вынес приговор за снятие презерватива во время секса без ведома партнера. Виновного тогда приговорили к трем годам условно.