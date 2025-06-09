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01:24, 9 июня 2025Интернет и СМИ

На Западе назвали ставшее стратегическим ударом для Киева действие ВС России

Times: Заход ВС России в Днепропетровщину стал стратегическим ударом для Киева
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Заход ВС России на территорию Днепропетровской области в ходе специальной военной операции (СВО) стал символическим и стратегическим ударом для Киева. Так влияние действий российских войск на Украину оценила британская газета The Times.

В статье авторы указывают, что боевые действия, которые возникли в Днепропетровщине впервые с начала конфликта, начались в одно время с продвижением ВС РФ в Сумской области и Донецкой народной республике (ДНР).

8 июня Минобороны РФ заявило, что российские войска начали наступление на территорию Днепропетровской области Украины. Командира танкового полка, чье подразделение вышло к границам региона, представили к званию Героя России.

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