На Западе подтвердили сильный пожар на авиабазе на западе Украины

NASA Firms подтвердил сильный пожар на авиабазе в Дубно

Сильный пожар произошел на авиабазе в Дубно Ровенской области Украины. Об этом свидетельствуют данные сервиса NASA Firms, где осуществляется мониторинг всех пожаров в мире.

Сообщается, что пожар зафиксирован в районе аэродрома Дубно. Данные сервиса также зафиксировали два пожара в Ровенской области. Их происхождение не уточняется.

Утром Вооруженные силы России начали наносить массированный удар по Украине. Сообщалось о самой масштабной атаке на Ровенскую область, в частности в районах городов Ровно и Дубно.

Позже стало известно, что в районе Ровно прогремела серия из 6-7 взрывов. В Дубно были поражены объекты Вооруженных сил Украины.