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09:41, 9 июня 2025Бывший СССР

На Западе подтвердили сильный пожар на авиабазе на западе Украины

NASA Firms подтвердил сильный пожар на авиабазе в Дубно
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Сильный пожар произошел на авиабазе в Дубно Ровенской области Украины. Об этом свидетельствуют данные сервиса NASA Firms, где осуществляется мониторинг всех пожаров в мире.

Сообщается, что пожар зафиксирован в районе аэродрома Дубно. Данные сервиса также зафиксировали два пожара в Ровенской области. Их происхождение не уточняется.

Утром Вооруженные силы России начали наносить массированный удар по Украине. Сообщалось о самой масштабной атаке на Ровенскую область, в частности в районах городов Ровно и Дубно.

Позже стало известно, что в районе Ровно прогремела серия из 6-7 взрывов. В Дубно были поражены объекты Вооруженных сил Украины.

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