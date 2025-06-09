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13:22, 9 июня 2025Моя страна

Над Россией взойдет «Клубничная луна»

Россияне смогут наблюдать «Клубничную луну» 11 июня
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

В предстоящую среду, 11 июня, над Россией взойдет «Клубничная луна» — жители страны смогут наблюдать невероятно низкую Луну в 10:44 по московскому времени, передает aif.ru.

Как отмечает издание, «Клубничной луной» называют первое полнолуние лета и последнее полнолуние перед летним солнцестоянием. Из-за рассеивания света в атмосфере спутник Земли будет выглядеть розовато-оранжевым.

Специалисты подчеркивают, что в следующий раз подобное астрономическое явление можно будет наблюдать лишь в 2043 году.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что главный фактор повышения глобальной температуры на Земле сейчас — это деятельность человека.

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