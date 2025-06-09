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02:22, 9 июня 2025Россия

Над российским регионом прогремели десять взрывов

Mash: Минимум 10 взрывов прогремели над Воронежской областью
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Над Воронежской областью прогремели минимум десять взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Первые хлопки были слышны в Борисоглебске. Информации о пострадавших нет. Ранее Министерство обороны сообщило, что над регионом сбили 17 украинских беспилотников.

8 июня сообщалось, что женщина пострадала после падения дрона в районе деревни Соколово-Хомьяново в Раменском городском округе. Беспилотник упал на территорию садоводческого некоммерческого товарищества «Малиновка».

До этого российские системы противовоздушной обороны сбили беспилотник ВСУ рядом с Курской АЭС, расположенной в Курчатове.

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