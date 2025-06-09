Названы главные риски для Северного морского пути

FT: Геополитические риски назвали одной из главных проблем Севморпути

Нежелание большинства судоходных компаний работать в Арктике поставило под сомнение прогнозы о том, что потепление климата повысит роль Северного морского пути в мировой торговле. Об этом сообщило издание Financial Times.

Оно напомнило, что в 2018 году отплытие корабля Venta Maersk из Владивостока в Санкт-Петербург воспринималось как предвестник грядущих перемен, так как это было первое контейнерное судно, которое направилось в Европу из Азии по Северному морскому пути. Предполагалось, что по мере повышения арктических температур и сокращения морского ледяного покрова экономия времени и средств сделает такие поездки обычными. Однако прошло семь лет, а Venta Maersk осталось единственным судном крупной международной контейнерной линии, использовавшим этот маршрут.

В 2024 году, по информации Росатома, корабли перевезли по Севморпути всего три миллиона тонн грузов, что оказалось ничтожным объемом, если сравнивать с 1,57 миллиарда тонн грузов и 26 тысячами 434 рейсами через Суэцкий канал в 2023 году. Как отметил директор лондонской консалтинговой компании Maritime Strategies International Дэниел Ричардс, эксплуатации северного маршрута мешают геополитические угрозы, в то время как контейнерные судоходные линии, как правило, не любят рисковать. Ричардс считает, что в будущем положение дел не изменится.

С ним не согласен директор порта Киркенес Терье Йоргенсен, который уверен, что у региона есть шансы превратиться в важный торговый маршрут. И главным фактором здесь окажется география. Севморпуть предполагает куда более более короткий способ добраться до Европы из Азии, чем другие альтернативы. Например, расстояние от японского порта Иокогама до российского арктического порта Мурманск составляет 12 840 морских миль, если корабли идут через Суэцкий канал, и 5770 морских миль, если выбирают Северный морской путь.

В начале осени прошлого года глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев назвал санкционное давление одним факторов, замедляющих темпы роста перевозок по Северному морскому пути.