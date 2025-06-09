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14:55, 9 июня 2025Экономика

Лукашенко пожаловался на отставание от Европы

Лукашенко заявил о росте отставания Белоруссии в производительности труда от ЕС
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Производительность труда в Евросоюзе в три-пять раз выше, чем в Белоруссии, именно с этим связана необходимость привлечения трудовых мигрантов. Об этом на встрече с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных заявил глава республики Александр Лукашенко, сообщает его пресс-служба.

Еще в апреле он утверждал, что Белоруссия в производительности труда отстает от Евросоюза только в два-три раза. Таким образом, его оценка ситуации за пару месяцев заметно ухудшилась.

По словам Лукашенко, если не начать догонять европейские страны в этом вопросе, то делать на европейском рынке ни Белоруссии, ни Калининградской области нечего.

«У нас есть у кого учиться. Давайте будем откровенны: европейцы в этом плане молодцы», — подчеркнул он, выразив уверенность, что республика в состоянии решить проблему.

Также в ходе разговора с Беспрозванных Лукашенко заявил, что Белоруссия готова обеспечить Калининградскую область всеми необходимыми продуктами, в том числе картофелем. Он заверил, что свежий картофель уже поступает в магазины, поэтому острота проблемы с ним, наблюдавшаяся в двух странах, постепенно спадет.

Ранее правительство Белоруссии отменило запрет на ввоз и продажу в стране картофеля из стран Европы. В кабмине подчеркнули, что решение принято в ответ на одобрение Европарламентом повышения таможенных пошлин на ввоз в ЕС сельскохозяйственной продукции из Белоруссии.

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