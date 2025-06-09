Некоторые люди оказались особо уязвимы перед солью

Нутрициолог Фарисеева: Людям с сахарным диабетом нужно есть меньше соли

Людям с некоторыми заболеваниями нужно есть меньше соли, рассказала нутрициолог Наталья Фарисеева. Ее слова цитирует NEWS.ru.

По словам Фарисеевой, чаще всего чувствительность к соли имеют люди с нарушением кальциевого обмена. «Такие нарушения могут быть следствием уже имеющихся заболеваний, таких как ожирение, сахарный диабет, нарушение всасывания кальция в кишечнике, гипертензия или вторичная гиперфункция паращитовидных желез», — перечислила она. Нутрициолог отметила, что людям с такими заболеваниями стоит придерживаться диет с пониженным содержанием поваренной соли.

Она добавила, что излишки соли в рационе могут оказаться причиной отеков. Нутрициолог отметила, что особенно уязвимы перед ними люди пожилого возраста, а также те, у кого есть заболевания почек, поджелудочной железы, сердца и других органов.

Ранее нутрициолог Татьяна Мещерякова посоветовала не готовить еду на несколько дней вперед. По ее словам, это может привести к проблемам со здоровьем.