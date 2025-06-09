Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:39, 9 июня 2025Ценности

Неожиданное увеличение среднего размера полового члена объяснили

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Oleg Elkov / Shutterstock / Fotodom

Британские ученые объяснили неожиданное увеличение среднего размера полового члена. Материал на эту тему публикует New York Post (NYP).

По последним данным, за последние два года средняя длина члена у британцев увеличилась на 10 процентов — с 13,1 до 14,3 сантиметра. Исследователи связывают рост гениталий у мужчин с массовым применением препарата для лечения диабета «Оземпик» в качестве средства для похудения.

Материалы по теме:
Электрошок, заговор и лук вместо яблок. Мужчины используют дикие способы улучшить потенцию. Что об этом думают врачи?
Электрошок, заговор и лук вместо яблок.Мужчины используют дикие способы улучшить потенцию. Что об этом думают врачи?
15 декабря 2022
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации. Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации.Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
30 ноября 2022
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022

«Пенисы укорачиваются с возрастом из-за увеличения жировой прослойки и увеличения размера простаты. Теоретически возможно, что новые препараты, в том числе "Оземпик", который используется для сброса веса, стал одним из факторов роста средней длины. Когда мужчины теряют вес, их пенисы кажутся больше», — заявил уролог Ричард Вини.

Некоторые прибегавшие к «Оземпику» мужчины подтверждают теорию медика, рассказывая об увеличении полового органа в публикациях в соцсетях. «После инъекций мой член увеличился на пару сантиметров», — написал один из пользователей Reddit.

В мае определили оптимальный для женщин размер полового члена.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия объявила об ударе возмездия по Украине за теракты на аэродромах. Армия могла атаковать «систему принятия решений» Киева

    Зеленский подтвердил обмен военнопленными с Россией

    Changan перевернулся после столкновения с Haval

    Пашинян обвинил главу Армянской Церкви в нарушении обетов и потребовал его отставки

    Лавров высказался о «Евровидении»

    Лукашенко пожаловался на отставание от Европы

    В России спланируют строительство кораблей до 2050 года

    Военнопленный из ВСУ передал российским военным координаты для бомбового удара

    Россиянин едва не сгорел заживо после прогулки на яхте в Геленджике

    России спрогнозировали четырехкратное падение экспорта ключевой агрокультуры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости