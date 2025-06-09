Неожиданное увеличение среднего размера полового члена объяснили

Британские ученые объяснили неожиданное увеличение среднего размера полового члена. Материал на эту тему публикует New York Post (NYP).

По последним данным, за последние два года средняя длина члена у британцев увеличилась на 10 процентов — с 13,1 до 14,3 сантиметра. Исследователи связывают рост гениталий у мужчин с массовым применением препарата для лечения диабета «Оземпик» в качестве средства для похудения.

«Пенисы укорачиваются с возрастом из-за увеличения жировой прослойки и увеличения размера простаты. Теоретически возможно, что новые препараты, в том числе "Оземпик", который используется для сброса веса, стал одним из факторов роста средней длины. Когда мужчины теряют вес, их пенисы кажутся больше», — заявил уролог Ричард Вини.

Некоторые прибегавшие к «Оземпику» мужчины подтверждают теорию медика, рассказывая об увеличении полового органа в публикациях в соцсетях. «После инъекций мой член увеличился на пару сантиметров», — написал один из пользователей Reddit.

В мае определили оптимальный для женщин размер полового члена.