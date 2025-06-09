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09:34, 9 июня 2025Забота о себе

Объяснено желание потирать ноги друг о друга перед сном

Сомнолог Тейлор: Шевеление ногами перед сном успокаивает нервную систему
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Желание потирать ноги друг о друга перед сном является признаком самоуспокаивающего поведения, рассказала сомнолог Мэриэнн Тейлор. Причины этой привычки она объяснила в беседе с Metro.

По словам Тейлор, такое шевеление ногами успокаивает нервную систему. «Мягкие, повторяющиеся движения могут сигнализировать мозгу о безопасности, особенно во время отдыха. Они активируют парасимпатическую нервную систему, что помогает организму достаточно расслабиться и заснуть», — рассказала она.

Чтобы лучше засыпать, Тейлор посоветовала устраивать себе короткие передышки, замедляться в течение дня. «Чрезвычайно полезным может быть создание микроперезагрузок в течение дня, чтобы дать мозгу возможность обработать информацию и расслабиться», — отметила сомнолог.

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