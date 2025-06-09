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21:36, 9 июня 2025Россия

Освобожденные из плена российские военные прилетели в Москву

«Россия 1»: Ил-76 со спасенными из плена российскими военными сел в Чкаловском
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости

В аэропорту Чкаловский приземлился Ил-76 с возвращенными из украинского плена российскими военными, имеющими ранения или моложе 25 лет. Кадры были опубликованы в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1».

На землю аэродрома в Подмосковье вышли российские военные с развернутым триколором. После съемок с флагом около самолета колонна военнослужащих направилась в ожидающий их транспорт.

Договоренность об обмене военнопленными была достигнута в Стамбуле 2 июня по итогам встречи делегаций России и Украины. Переговоры продлились менее двух часов. Москва и Киев договорились об обмене военнопленных моложе 25 лет и всех тяжелораненых. 9 июня российское оборонное ведомство сообщило об обмене первой группы пленных. Точное число бойцов при этом не указывалось.

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