Освобожденные из плена российские военные прилетели в Москву

«Россия 1»: Ил-76 со спасенными из плена российскими военными сел в Чкаловском

В аэропорту Чкаловский приземлился Ил-76 с возвращенными из украинского плена российскими военными, имеющими ранения или моложе 25 лет. Кадры были опубликованы в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1».

На землю аэродрома в Подмосковье вышли российские военные с развернутым триколором. После съемок с флагом около самолета колонна военнослужащих направилась в ожидающий их транспорт.

Договоренность об обмене военнопленными была достигнута в Стамбуле 2 июня по итогам встречи делегаций России и Украины. Переговоры продлились менее двух часов. Москва и Киев договорились об обмене военнопленных моложе 25 лет и всех тяжелораненых. 9 июня российское оборонное ведомство сообщило об обмене первой группы пленных. Точное число бойцов при этом не указывалось.