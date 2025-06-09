Перестрелка у ночного клуба в российском регионе попала на видео

Толпа мужчин устроила перестрелку у ночного клуба в Донецке

Две компании мужчин устроили перестрелку около ночного клуба в Донецке. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе» и публикует видео случившегося.

На кадрах видна толпа людей на парковке, на фоне раздаются выстрелы. Несколько участников потасовки лежат на земле, предположительно, из-за ранений. Позже другие участники конфликта перенесут их в машины.

Как уточняет канал, никто так и не понял, из-за чего произошла потасовка. Сначала мужчины просто дрались, а затем кто-то из них достал оружие. Предположительно, пострадали трое человек, но скорой помощи они не дождались.

Всех участников конфликта ищет полиция.

Ранее в Барнауле полиция задержала двух молодых людей, обстрелявших детей на футбольном поле.