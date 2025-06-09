Пользу обезжиренного молока оценили

Врач Алвес: Обезжиренное молоко в большом количестве чревато набором веса

Бразильский диетолог Марианна Алвес заявила, что многие приверженцы здорового образа жизни переходят с традиционного молока на обезжиренное, однако это решение чревато набором веса. Пользу продукта она оценила в беседе с изданием Terra.

По словам Алвес, все продукты животного происхождения, в том числе обезжиренное молоко, содержат холестерин, в последнем его действительно меньше, но все равно он есть.

Врач предупредила, что любое молоко в большом количестве чревато набором веса, поэтому потребление даже обезжиренного продукта лучше ограничить.

Ранее эксперт по виноделию Марина Мойсеяк заявила, что некоторые напитки не стоит пить в жаркое время года. По ее словам, нужно как можно реже употреблять сладкую газировку из-за большого количества глюкозы в ее составе.