Порномодель рассказала о совмещении секс-работы и молитв

Верующая порномодель Софи Рейн рассказала, как отмаливает грехи после работы. Ее слова передает Need To Know.

По словам 20-летней звезды OnlyFans, ей удается совмещать христианскую веру и секс-работу. Она объяснила, что шесть дней в неделю отвечает на непристойные запросы мужчин, а на седьмой — посещает пастора. Рейн рассказала, что в церкви на нее бросают странные взгляды. «Мне все равно — я здесь для Бога, а не для них», — заявила она.

Рейн призналась, что выросла в очень бедной семье, и молитвы поддерживали ее в детстве. В секс-индустрию она также пошла из-за бедственного финансового положения. «Бог понимает ситуацию, в которой я оказалась, и знает, что заставило меня заняться этой работой», — отметила она. По словам Рейн, Бог даже помогает ей в карьере. Она уверена, что своим успехам на OnlyFans обязана его помощи.

Порномодель надеется, что Бог простит ей все грехи. Она добавила, что все еще является девственницей, а зарабатывает лишь на публикации фото и видео эротического характера. «Сохранить себя для брака равно сохранить свое место на небесах», — объяснила Рейн.

