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09:55, 9 июня 2025Силовые структуры

Появились подробности о расследовании подрыва ветерана СВО Гурциева

Одной из версий подрыва ветерана СВО Гурциева назвали теракт
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ирина Амбарцумян / ТАСС

Одной из версий подрыва ветерана специальной военной операции (СВО) и первого заместителя главы города Ставрополя Заура Гурциева назвали террористический акт. Такие подробности о расследовании дела раскрывает «Интерфакс».

Обвиняемого в расправе над ним суд отправил под стражу. Подробности о нем не раскрываются.

Взрыв, который унес жизнь Гурциева, прогремел 29 мая на улице Чехова в Ставрополе. Его подрывник — 29-летний Никита Пеньков — также не выжил.

После случившегося следователи возбудили уголовные дела по статьям 105 («Убийство двух лиц общеопасным способом») и 222.1 («Незаконное приобретение и хранение взрывных устройств») УК РФ.

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