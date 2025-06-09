Появились подробности о расследовании подрыва ветерана СВО Гурциева

Одной из версий подрыва ветерана СВО Гурциева назвали теракт

Одной из версий подрыва ветерана специальной военной операции (СВО) и первого заместителя главы города Ставрополя Заура Гурциева назвали террористический акт. Такие подробности о расследовании дела раскрывает «Интерфакс».

Обвиняемого в расправе над ним суд отправил под стражу. Подробности о нем не раскрываются.

Взрыв, который унес жизнь Гурциева, прогремел 29 мая на улице Чехова в Ставрополе. Его подрывник — 29-летний Никита Пеньков — также не выжил.

После случившегося следователи возбудили уголовные дела по статьям 105 («Убийство двух лиц общеопасным способом») и 222.1 («Незаконное приобретение и хранение взрывных устройств») УК РФ.