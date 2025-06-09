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19:24, 9 июня 2025Моя страна

Путин подарил многодетной семье маршрутку

Путин подарил многодетной семье из Ингушетии 14-местную «Газель»
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин подарил многодетной семье Марьям Хамхоевой и Беслана Боголова из Ингушетии маршрутку. Об этом сообщает «Российская газета».

Супругам, воспитывающим 11 детей, вручили ключи от 14-местной «Газели». Таким образом глава государства решил исполнить давнюю мечту россиян после общения с ними по видеосвязи из Кремля.

«Для нас обретение семейного автотранспорта — это такое счастье и подспорье. Не передать словами. Удобство и экономия средств», — поделился впечатлениями от подарка отец семейства Боголов.

Ранее многодетной семье Марьям Хамхоевой и Беслана Боголова вручили ключи от новой четырехкомнатной квартиры в Назрани.

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