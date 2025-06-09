Россиянин со словами «пускай я отсижу» пригрозил разбить доску бойцу СВО и попал на видео

В Омске мужчина пригрозил разбить памятную доску бойцу СВО, его сняли на видео

В Омске мужчина пригрозил разбить памятную доску бойцу специальной военной операции (СВО). Видеозапись с его участием опубликовала «Русская Община» в Telegram.

На снятом горожанами видео мужчина бурно выражает недовольство от появления на стене дома мемориальной доски. «Пускай я 15 суток отсижу, но я ее разобью», — произносит он, указывая рукой в сторону доски.

Военнослужащего, о котором идет речь, не стало в сентябре 2023 года. Чем именно обусловлена неприязнь к нему одного из соседей, не раскрывается. По данным «Русской общины», омич просто не хотел видеть лицо солдата на стене дома.

Для защиты доски к дому приехали десятки активистов. Они возложили к мемориалу цветы и хотели поговорить с недовольным появлением памятной доски жителем. Побеседовать с ним не удалось.

Ранее в Бурятии неизвестные осквернили могилу бойца СВО. Они замазали военнослужащего на могильной плите.