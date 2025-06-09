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12:34, 9 июня 2025Россия

Россиянка с дредами разбила чужую Audi и попала на видео

В Екатеринбурге женщина с дредами разбила стеклянной бутылкой чужую Audi
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

В Екатеринбурге женщина с дредами разбила стеклянной бутылкой чужую машину Audi на Рощинской улице. Действия россиянки попали на видео, соответствующие кадры опубликовал портал E1.ru.

На представленном ролике видно, как россиянка подходит к иномарке и начинает бить по лобовому стеклу. Затем горожанка принялась бить боковые. После этого она ударяет по фарам, ломает оба зеркала, одно из них она отшвыривает на крышу авто.

У Audi практически сразу же сработала сигнализация, однако россиянку это не смутило. Она продолжала бить автомобиль.

Владелец иномарки отметил, что не знаком с хулиганкой. Полиция начала проводить проверку.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге неизвестная набросилась на машину с семьей внутри и попала на видео.

Тогда девушка запрыгнула на капот автомобиля и начала бить по лобовому стеклу руками. После образования трещин на поверхности, она продолжила наносить удары ногами.

ЖЗЛ
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