Россиянка увидела украинский дрон над трассой, попыталась увернуться и попала в ДТП

В Курской области автомобилистка попала в ДТП при попытке уклониться от БПЛА ВСУ

Россиянка увидела украинский дрон над трассой, попыталась уклониться от столкновения с беспилотником и попала в ДТП. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram.

Из поста чиновника следует, что инцидент произошел сегодня, 9 июня, во время атаки Вооруженных сил Украины по региону. По словам Хинштейна, в аварии при попытке увернуться автомобилистка получила ушибы мягких тканей спины.

Кроме того, как сообщил врио губернатора, при атаке другого БПЛА пострадала еще одна жительница региона — у нее диагностировали минно-взрывную травму. «Обеим раненым желаю скорейшего выздоровления! Наши медики окажут всю необходимую помощь! Вновь прошу каждого: воздержитесь от поездок в приграничье!» — подытожил Хинштейн.

Ранее появилось видео с горящим бензовозом после атаки украинского дрона в Белгородской области.