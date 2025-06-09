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18:50, 9 июня 2025Россия

Россиянка увидела украинский дрон над трассой, попыталась увернуться и попала в ДТП

В Курской области автомобилистка попала в ДТП при попытке уклониться от БПЛА ВСУ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Россиянка увидела украинский дрон над трассой, попыталась уклониться от столкновения с беспилотником и попала в ДТП. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram.

Из поста чиновника следует, что инцидент произошел сегодня, 9 июня, во время атаки Вооруженных сил Украины по региону. По словам Хинштейна, в аварии при попытке увернуться автомобилистка получила ушибы мягких тканей спины.

Кроме того, как сообщил врио губернатора, при атаке другого БПЛА пострадала еще одна жительница региона — у нее диагностировали минно-взрывную травму. «Обеим раненым желаю скорейшего выздоровления! Наши медики окажут всю необходимую помощь! Вновь прошу каждого: воздержитесь от поездок в приграничье!» — подытожил Хинштейн.

Ранее появилось видео с горящим бензовозом после атаки украинского дрона в Белгородской области.

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