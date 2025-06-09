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11:40, 9 июня 2025Россия

Российская мина подбросила ехавшего на ротацию бойца ВСУ на несколько метров

МО РФ: Разведчики группировки «Запад» сорвали ротацию ВСУ в Харьковской области
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Минобороны России

Разведчики российской группировки войск «Запад» сорвали ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в Telegram.

Как сообщили в оборонном ведомстве, российские разведчики дистанционно заминировали полевую дорогу с помощью беспилотника. Судя по опубликованным кадрам, ехавший на ротацию украинский багги наехал на мину и подорвался, из-за чего бойца ВСУ подбросило на несколько метров.

Удалось ли военному выжить, не уточняется.

Ранее в России объявили о начале денацификации Днепропетровской области Украины.

ЖЗЛ
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