Российская мина подбросила ехавшего на ротацию бойца ВСУ на несколько метров

МО РФ: Разведчики группировки «Запад» сорвали ротацию ВСУ в Харьковской области

Разведчики российской группировки войск «Запад» сорвали ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в Telegram.

Как сообщили в оборонном ведомстве, российские разведчики дистанционно заминировали полевую дорогу с помощью беспилотника. Судя по опубликованным кадрам, ехавший на ротацию украинский багги наехал на мину и подорвался, из-за чего бойца ВСУ подбросило на несколько метров.

Удалось ли военному выжить, не уточняется.

Ранее в России объявили о начале денацификации Днепропетровской области Украины.