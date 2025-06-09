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12:53, 9 июня 2025Наука и техника

Российским военным отправили новые пулеметы РПЛ-20

«Калашников» отправил заказчику партию пулеметов РПЛ-20 в расцветке «мультикам»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Nickel nitride / wikipedia

«Калашников» отправил российским военным партию ручных пулеметов РПЛ-20 в расцветке «мультикам». Об этом сообщили в концерне.

«АО "Концерн "Калашников" отправило первую серийную партию легких 5,45-миллиметровых ручных пулеметов с ленточным питанием РПЛ-20 в адрес заказчика по государственному контракту на 2025 год», — говорится в сообщении.

Отмечается, что расцветка «мультикам», которую ранее применили на новых укороченных автоматах АК-12К, позволит обеспечить максимальную маскировку военнослужащих и их оружия в различных условиях.

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Пулемет под патрон 5,45х39 миллиметров разработан в двух исполнениях: со стволами длиной 590 и 415 миллиметров. РПЛ-20 оснащен планками Пикатинни, которые позволяют устанавливать прицелы и другие аксессуары. Пулемет с длинным стволом весит около 5,5 килограмма, а длина оружия составляет 1100 миллиметров.

В феврале главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев сообщил, что новые ручные пулеметы с ленточным питанием РПЛ-20 уже появились в зоне проведения специальной военной операции.

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