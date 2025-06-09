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09:05, 9 июня 2025Спорт

Самая сексуальная спортсменка мира показала фото в коротких шортах

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: @aliceshmidt

Немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую издание Busted Coveragе признало самой сексуальной спортсменкой мира, опубликовала новую фотографию в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На снимке легкоатлетка позирует в бело-голубых обтягивающих шортах и белом коротком топе. Шмидт написала, что фото было сделано во время тренировочного лагеря. Пост спортсменки собрал более 120 тысяч лайков.

Шмидт отбиралась на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Она выступала в составе сборной Германии в эстафете на дистанции 4 по 400 метров.

В 2017 году Шмидт заняла второе место в составе немецкой сборной в эстафете четыре по 400 метров на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет. Спустя два года бегунья взяла бронзу в эстафете на первенстве Европы до 23 лет.

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