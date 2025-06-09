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18:36, 9 июня 2025Силовые структуры

Сбежавшая из семьи скандально известного многоженца обвинила его в домогательствах

Старшая дочь многоженца Сухова обвинила его в домогательствах на отдыхе
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Иван Сухов

Иван Сухов. Кадр: aevgeniya / YouTube

Старшая дочь многоженца Ивана Сухова обвинила его в домогательствах. Об этом она заявила в эфире программы «Пусть говорят».

19-летняя девушка рассказала, что стала жить с отцом только после 14-лет — мать заподозрила ее в курении и отправила к папе на перевоспитание. Во время первой поездки с ним на отдых Сухов, по словам дочери, совершил в отношении нее действия интимного характера.

«Он заставил меня прикасаться к нему. Это повторилось, но уже в другом контексте», — сказала девушка. По ее словам, таким образом отец планировал ее научить «все уметь и правильно делать». Спустя месяц он заявил, что ничего такого не было, а дочь все придумала.

Ранее глава комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила отправить Ивана Сухова к психиатру. Депутат пояснила, что стоит вопрос об ответственности мужчины, который на 75 тысяч рублей в месяц содержит всех детей.

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