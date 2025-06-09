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00:46, 9 июня 2025Спорт

Сборная Португалии выиграла Лигу Наций

Сборная Португалии победила Испанию и выиграла Лигу Наций
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Reuters

Сборная Португалии одержала победу над национальной командой Испании в финальном матче лиги Лиги наций А УЕФА. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 8 июня, в немецком Мюнхене на стадионе «Альянц Арена» и завершилась со счетом 3:2 в пользу испанцев в послематчевой серии пенальти. В основное время в составе испанцев голами отметились полузащитник Мартин Субименди, нападающий Микель Ойарсабаль. У Португалии забитые мячи на счету защитника Нуну Мендеша и нападающего Криштиану Роналду.

Прошлым победителем Лиги наций была сборная Испании. В 2023 году команда в решающем матче в серии пенальти победила Хорватию.

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