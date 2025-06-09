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04:23, 9 июня 2025Мир

Спецслужбы Чехии начали подготовку к возвращению воюющих на Украине людей

Novinky: Спецслужбы Чехии готовятся к возвращению людей, воюющих на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Andriy Andriyenko/ / Reuters

Спецслужбы Чехии готовятся к возвращению в людей, воюющих на Украине. Об этом сообщает издание Novinky.

Отмечается, что речь идет не только о гражданах Чехии, но и об украинских военных, которые захотят приехать, чтобы навестить свои семьи. По данным источника, создана рабочая группа для оценки потенциальных угроз безопасности республики после завершения украинского конфликта.

Авторы материала указывают, что после возвращения люди могут испытывать трудности с адаптацией к обычной жизни, а также страдать от психологических расстройств. Кроме того, среди них могут быть также потенциальные агенты иностранных государств.

Ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что «Россия останется главной угрозой европейской безопасности на долгие годы, если не десятилетия» даже после того, когда закончится конфликт на Украине.

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