Стало известно о звуках БПЛА в российском регионе

Жители Нижегородской области сообщили о звуках полета БПЛА

О звуках, похожих на полет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщают жители Саваслейки Нижегородской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Местные отметили, что услышали хлопки около 02:35 — в небе виднелись вспышки. По предварительным данным, системы противовоздушной обороны (ПВО) сбивают беспилотники. Официальной информации пока нет.

До этого вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать беспилотными летательными аппаратами Тамбовскую область

Ранее БПЛА Вооруженных сил Украины атаковал Успенский кафедральный собор в городе Рыльске. В результате атаки были повреждены колокольни, стекла, стены, двери и крыша собора.