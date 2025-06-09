Стало известно об использовании Украиной жилых домов для производства дронов

El Pais: ВСУ используют жилые дома для производства ударных дронов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют жилые дома мирных граждан для организации там производств по созданию ударных дронов. Об этом стало известно журналистам испанского издания El Pais.

«Обычный дом в обычном городе (...) стал центром переделки беспилотников для нанесения ударов», — говорится в публикации.

Отмечается, что проект мастерской в жилом доме в феврале 2025 года одобрил лично президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее Зеленский обвинил США в передаче на Ближний Восток 20 тысяч ракет для борьбы с дронами, предназначавшихся Киеву. С чем было связано решение американской администрации, не уточняется.