Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют жилые дома мирных граждан для организации там производств по созданию ударных дронов. Об этом стало известно журналистам испанского издания El Pais.
«Обычный дом в обычном городе (...) стал центром переделки беспилотников для нанесения ударов», — говорится в публикации.
Отмечается, что проект мастерской в жилом доме в феврале 2025 года одобрил лично президент Украины Владимир Зеленский.
Ранее Зеленский обвинил США в передаче на Ближний Восток 20 тысяч ракет для борьбы с дронами, предназначавшихся Киеву. С чем было связано решение американской администрации, не уточняется.