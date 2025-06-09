Страны Запада захотели от Трампа решительной позиции по Украине

FT: Западные чиновники ждут от Трампа решительной позиции по Украине

Западные чиновники ждут от Трампа «решительной позиции» по конфликту на Украине во время проведения саммита «Большой семерки» (G7), который пройдет с 15 по 17 июня. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

«Западные чиновники считают, что предстоящий саммит лидеров G7 в Канаде может стать для Трампа возможностью занять более решительную позицию в отношении конфликта [на Украине] после недель колебаний по поводу поддержки Украины Соединенными Штатами», — приводит издание мнения источников.

17 мая агентство Bloomberg сообщало, что европейские чиновники не понимают позицию Трампа по Украине и понятия не имеют, какие действия он предпримет дальше по мирному урегулированию. В частности, они «разочарованы» и озадачены «постоянными колебаниями» президента. Один из источников выразил надежду, что после переговоров и жестких требований России, которые были опубликованы в западных СМИ, американский лидер посчитает, что Москва якобы несерьезно относится к мирным переговорам, и США должны дать решительный ответ в виде санкций, как Трамп угрожал ранее.