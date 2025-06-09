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01:45, 9 июня 2025Мир

Сын бойца ВСУ убил мать и сестру

HLN: 16-летний сын бойца ВСУ убил мать и сестру в Бельгии
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

16-летний сын бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Бельгии убил свою 46-летнюю мать и шестилетнюю сестру, подростка задержали. Об этом сообщило издание HLN.

Отмечается, что после расправы над родственниками подросток поджег дом. Прибывшие на место спасатели обнаружили женщину без признаков жизни. Врачи пытались реанимировать ее дочь, но спасти девочку не удалось. Подчеркивалось, что у обеих жертв на телах были обнаружены ножевые ранения.

В ходе допроса, длившегося несколько часов, подросток признался, что именно он расправился с родственниками и поджег дом. Подчеркивается, что глава семейства находится на поле боя в составе ВСУ.

Ранее военнослужащий Евгений Фабрисенко рассказал, что вместе с сослуживцами он расправился над 11 мужчинами и 3 женщинами в селе Русское Поречное Курской области.

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