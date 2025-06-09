Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:12, 9 июня 2025Мир

В Канаде раскрыли причину атак Киева на российские аэродромы

Мате: Атаковав российские аэродромы, Киев добивался от Запада больше денег
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Киев атаками на российские аэродромы хотел убедить Запад, что он все еще «в строю», заявил канадский журналист Аарон Мате в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

По его словам, Украина хочет получить еще больше военной поддержки и денег от США в дополнение к десяткам миллиардов долларов, которые ей уже передали.

«Целью атак было попытаться убедить западных спонсоров, что Украина все еще ведет эту борьбу», — раскрыл он причину.

1 июня беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали военные аэродромы в нескольких российских регионах. По утверждениям очевидцев, дроны вылетали из фур. Украинские агенты готовили теракт, находясь на территории России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Отец Илона Маска приехал в Россию и остался в шоке. Он удивился ценам, восхитился Путиным и чуть не упал со стула при виде котлет

    Трамп высказался об употреблении наркотиков Маском

    Украина раскритиковала планы Польши учредить день памяти жертв Волынской резни

    В российском городе в 108-летнем жилом доме обвалился потолок

    В российском регионе грузовой поезд совершил вынужденную остановку

    Российский омбудсмен допустила повышение планки многодетности к 2050 году

    Хинштейн отреагировал на обстрел зданий из гранатомета мужчиной в российской форме

    Трамп заявил о «помощи» СССР во Второй мировой войне

    Освобожденные из плена российские солдаты поделились своими эмоциями

    Жена ушедшего на СВО американца раскрыла его мотивы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости