Трамп задумался об отмене некоторых ограничений в отношении Китая

WSJ: Трамп может разрешить продажу Китаю некоторых технологий

Власти США могут отменить некоторые ограничения, которые были введены в отношении Китая. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на собственные источники.

Согласно этим сведениям, глава Белого дома Дональд Трамп поручил американскому министру финансов Скотту Бессенту обсудить с Китаем возможность отмены некоторых ограничений в преддверии лондонских переговоров. Речь идет об отказе от запрета на продажу КНР широкого спектра технологий и других товаров. Такой шаг, как пишет издание, подчеркнул то влияние, которое оказывает китайский контроль над редкоземельными металлами на промышленность США.

Ранее сообщалось, что 9 июня в Лондоне представители США и Китая проведут встречу, посвященную урегулированию торговых споров. Со стороны Соединенных Штатов на ней будут присутствовать Скотт Бессент, министр торговли Говард Лютник и торговый представитель Джеймисон Грир.