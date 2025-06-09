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06:07, 9 июня 2025Интернет и СМИ

Цели ночных ударов ВС России по Украине раскрыли

Подоляка: ВС России вновь начали бить по энергетической инфраструктуре Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России качественно дополнили список поражаемых на Украине целей, среди которых вновь появились объекты энергетической инфраструктуры. Цели ночных ударов раскрыл военный блогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале.

«Удары не просто усилились, но и качественно дополнен состав поражаемых целей в списке которых вновь появились объекты энергетической инфраструктуры Украины», — написал Подоляка.

Военблогер отметил, что ВС России используют несколько видов оружия в связке. В качестве примера Подоляка привел город Дубно Ровенской области. Сначала российские операторы дронов «прощупали» регион «Геранями» на наличие систем противовоздушной обороны (ПВО), после чего нанесли удар ракетами «Кинжал».

Ранее сообщалось, что в сторону Киева направляются шесть баллистических ракет «Искандер». Также появились сведения о двух запущенных ракетах «Кинжал» в направлении центральных областей.

Позднее стало известно, что из 38 заявленных пусков баллистических ракет класса «Искандер» подтвердились 18.

Кроме того, жители Ровенской области сообщили о прилете порядка сотни дронов по украинскому региону. Очевидцы отмечали, что в ночь на 9 июня происходил самый массовый налет беспилотных летательных аппаратов за все время проведения специальной военной операции.

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