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01:33, 9 июня 2025Мир

У семьи украинских беженцев пытались отнять детей в Нидерландах

RT: У семьи украинских беженцев пытались отнять детей в Нидерландах
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Lucas Alexander / Unsplash

У семьи украинских беженцев, которые переехали из Артемовска в город Нарден в Нидерландах, пытались отнять сына и дочь. Об этом рассказал отец детей Андрей в беседе с RT.

На четвертый день пребывания в гостинице для беженцев к семье нагрянула полиция и спецслужбы. Они забрали детей в распределительный центр. По словам матери, дети вырывались и кричали, пока четыре правоохранителя «запихивали» их в машину.

Два года родители судились за право вернуть сына и дочь. Украинских беженцев пытались лишить родительских прав. Однако в результате им удалось вернуть детей. В настоящее время семья проживает в Мариуполе.

Ранее сообщалось, что в Европейском союзе начали обсуждать будущее директивы, обеспечивающей правовую поддержку беженцев с Украины, не исключая варианта выхода из нее.

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