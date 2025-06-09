Украинские коллекторы связались с российскими силовиками из-за пленного должника

ТАСС: Украинские коллекторы попытались узнать о должнике у российских силовиков

Украинские коллекторы связались с российскими силовиками и попытались узнать у них информацию об одном из пленных должников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

По словам собеседника агентства, коллекторы хотели узнать, планируется ли обменять пленного и стоит ли им ожидать возврата долга. Кроме того, к силовикам все чаще обращаются российские граждане, ищущие мобилизованных в Вооруженные силы Украины (ВСУ) родственников.

«Существенно увеличилось количество обращений российских граждан, которые ищут своих племянников, двоюродных и троюродных братьев, мобилизованных в ВСУ, или же пытаются через нас помочь им сдаться в плен. Обращаются также люди, дезертировавшие с позиций, уклоняющиеся от мобилизации. Есть и абсурдная история, когда с нами связались коллекторы, пытающиеся понять, как скоро будет обменян их должник, мобилизованный в ВСУ, и стоит ли ждать возврата долга», — рассказал представитель силовых ведомств.

Ранее пленный украинский боец Анатолий Стягайло призвал своего сына, воюющего в рядах ВСУ, сдаться в плен российским войскам. Он также попросил сына отговаривать сослуживцев сражаться из-за превосходства российских войск.