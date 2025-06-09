Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:37, 9 июня 2025Бывший СССР

Украинские коллекторы связались с российскими силовиками из-за пленного должника

ТАСС: Украинские коллекторы попытались узнать о должнике у российских силовиков
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Украинские коллекторы связались с российскими силовиками и попытались узнать у них информацию об одном из пленных должников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

По словам собеседника агентства, коллекторы хотели узнать, планируется ли обменять пленного и стоит ли им ожидать возврата долга. Кроме того, к силовикам все чаще обращаются российские граждане, ищущие мобилизованных в Вооруженные силы Украины (ВСУ) родственников.

«Существенно увеличилось количество обращений российских граждан, которые ищут своих племянников, двоюродных и троюродных братьев, мобилизованных в ВСУ, или же пытаются через нас помочь им сдаться в плен. Обращаются также люди, дезертировавшие с позиций, уклоняющиеся от мобилизации. Есть и абсурдная история, когда с нами связались коллекторы, пытающиеся понять, как скоро будет обменян их должник, мобилизованный в ВСУ, и стоит ли ждать возврата долга», — рассказал представитель силовых ведомств.

Ранее пленный украинский боец Анатолий Стягайло призвал своего сына, воюющего в рядах ВСУ, сдаться в плен российским войскам. Он также попросил сына отговаривать сослуживцев сражаться из-за превосходства российских войск.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия объявила об ударе возмездия по Украине за теракты на аэродромах. Армия могла атаковать «систему принятия решений» Киева

    Лавров заявил о глубочайшем кризисе НАТО и полной разрухе ОБСЕ

    Зеленский подтвердил обмен военнопленными с Россией

    Changan перевернулся после столкновения с Haval

    Пашинян обвинил главу Армянской Церкви в нарушении обетов и потребовал его отставки

    Лавров высказался о «Евровидении»

    Лукашенко пожаловался на отставание от Европы

    В России спланируют строительство кораблей до 2050 года

    Военнопленный из ВСУ передал российским военным координаты для бомбового удара

    Россиянин едва не сгорел заживо после прогулки на яхте в Геленджике

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости