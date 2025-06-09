В аэропортах трех российских городов сняли ограничения

В аэропортах Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова сняли ограничения

В аэропортах Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

План «Ковер» был введен в аэропортах Саратова, Тамбова, Нижнего Новгорода и Казани около 04:00 по московскому времени.

Ранее момент атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по Чебоксарам попал на видео.

До этого Вооруженные силы Украины попытались атаковать беспилотными летательными аппаратами Тамбовскую область.