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06:54, 9 июня 2025Путешествия

В аэропорту Казани сняли временные ограничения на полеты

В Росавиации заявили о снятии временных ограничений на полеты в аэропорту Казани
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В аэропорту Казани ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты. Об этом сообщил в Telegram-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«В аэропорту Казани сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», — указал он.

Отмечается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

Накануне утром сообщалось, что средства ПВО обезвредили девять беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. В аэропортах Внуково и Домодедово вводили временные ограничения на полеты. С 06:28 по московскому времени авиагавани престали принимать и выпускать самолеты.

Спустя несколько часов в аэропортах Домодедово и Жуковский сняли временные ограничения на взлет и посадку.

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