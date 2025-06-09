В аэропорту Казани сняли временные ограничения на полеты

В аэропорту Казани ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты. Об этом сообщил в Telegram-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
«В аэропорту Казани сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», — указал он.
Отмечается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.
Накануне утром сообщалось, что средства ПВО обезвредили девять беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. В аэропортах Внуково и Домодедово вводили временные ограничения на полеты. С 06:28 по московскому времени авиагавани престали принимать и выпускать самолеты.
Спустя несколько часов в аэропортах Домодедово и Жуковский сняли временные ограничения на взлет и посадку.