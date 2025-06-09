Сальвини: Введение санкций против России отдаляет окончание конфликта на Украине

Введение новых санкционных ограничений Запада против России отдаляет окончание украинского конфликта. Такое мнение выразил вице-премьер Италии и лидер партии «Лига» Маттео Сальвини в ходе мероприятия европейской правопопулистской коалиции «Патриоты за Европу», трансляция велась на ее официальном YouTube-канале.

«Не должно быть никакого "общего европейского займа" для новых закупок оружия и никакой "общей европейской армии", чтобы участвовать в конфликтах. Все усилия Европы должны быть направлены на мир и окончание войны. Новые угрозы и санкции отдаляют окончание украинского кризиса», — отметил политик.

По словам Сальвини, главная и серьезная угроза для Европы исходит «не с востока и маловероятного вторжения советских танков», а с юга. Он пояснил, что высокий рост нелегальной миграции и радикальных исламистов представляют реальную опасность для жителей сообщества, однако Европейский союз (ЕС) «предпочитает замалчивать существование этих проблем».

Ранее журнал Politico со ссылкой на источники сообщил, что Евросоюз может провести голосование по новым антироссийским санкциям 20 июня.

20 мая Совет ЕС утвердил 17-й пакет санкций против России. В частности, в него вошли ограничения против 189 танкеров, предназначенных для морских перевозок нефти и сжиженного природного газа (СПГ).