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06:09, 9 июня 2025Бывший СССР

В Киеве рассказали о приоритетах Зеленского в конфликте на Украине

Соскин: Для Зеленского системы Patriot важнее погибших военных
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: IMAGO / dts Nachrichtenagentur / Global Look Press

Выпады украинского лидера Владимира Зеленского в адрес США по поводу нежелания Вашингтона продать Киеву системы противовоздушной обороны Patriot демонстрируют, что они для него важнее возвращения тысяч тел военнослужащих ВСУ. Об этом заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube-канала.

«Получается так, что якобы на "Пэтриоты" деньги есть, а на компенсацию принятия в таких объемах погибших украинских военных — нет», — посетовал он.

Однако все финансовые институты страны предупредили Зеленского о том, что Украина не может позволить такие расходы. При этом политик упорно желает увеличивать военные расходы, жертвуя украинскими семьями, резюмировал эксперт.

В свою очередь, в МИД РФ предположили, что Владимир Зеленский не принимает тела погибших украинских военнослужащих из-за страха раскрытия реальных потерь ВСУ. Такого же мнение придерживается британский политический аналитик Александр Меркурис.

Ранее стало известно, что Украина неожиданно и на неопределенный срок перенесла обмен пленными и телами солдат и офицеров. Команда от Киева не прибыла на границу, куда были доставлены фуры с замороженными останками украинских солдат.

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