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23:09, 9 июня 2025Спорт

В Кремле назвали футбол гордостью и болью России

Песков назвал футбол гордостью и болью России
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Yuri Kochetkov / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил значение футбола для страны. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, футбол одновременно является для России и гордостью, и болью. «И поэтому каждый раз победы и в этом, и в других видах спорта, это для нас очень важно. Потому что этим живет вся страна, этим живут люди», — заявил Песков.

Ранее Песков оценил сроки возвращения сборной России по футболу на международные турниры. «Надеемся, что в ближайшее время ситуация выровняется и исправится», — подчеркнул он.

Российские сборные и клубы с марта 2022 года не принимают участия в розыгрышах международных турниров из-за санкций со стороны ФИФА и УЕФА. Они могут проводить только товарищеские матчи с соперниками из-за рубежа.

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