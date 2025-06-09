В Кремле назвали футбол гордостью и болью России

Песков назвал футбол гордостью и болью России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил значение футбола для страны. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, футбол одновременно является для России и гордостью, и болью. «И поэтому каждый раз победы и в этом, и в других видах спорта, это для нас очень важно. Потому что этим живет вся страна, этим живут люди», — заявил Песков.

Ранее Песков оценил сроки возвращения сборной России по футболу на международные турниры. «Надеемся, что в ближайшее время ситуация выровняется и исправится», — подчеркнул он.

Российские сборные и клубы с марта 2022 года не принимают участия в розыгрышах международных турниров из-за санкций со стороны ФИФА и УЕФА. Они могут проводить только товарищеские матчи с соперниками из-за рубежа.