Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:29, 9 июня 2025Бывший СССР

В МИД Украины назвали условия России в Стамбуле ультиматумами

Сибига: Российская делегация бросила на стол в Стамбуле список ультиматумов
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
Андрей Сибига

Андрей Сибига. Фото: Valentyn Ogirenko / File Photo / Reuters

Российская делегация в Стамбуле якобы выдвинула ряд ультиматумов. Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает «РБК-Украина» в Telegram-канале.

«Они бросили на стол в Стамбуле список ультиматумов, непригодных для дипломатии», — охарактеризовал он условия России.

Сибига призвал усилить санкционное давление на Москву и всех ее стран-партнеров.

Ранее глава украинского МИД потребовалот России ответа на меморандум, отправленный Киевом. Документ был направлен 2 июня.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль передал Украине комплексы Patriot, сбивавшие «подарки Хусейна» в 1990-х. В Москве пригрозили вооружить некоторые страны

    Мединский прокомментировал возвращение из плена российских военных

    Трамп допустил арест губернатора Калифорнии

    Кайли Дженнер заметили в латексном мини-платье

    Блогер показал способ не платить за багаж с помощью одного прибора и вызвал споры в сети

    Москвичей призвали запастись дождевиками

    Банк России назвал главную причину укрепления рубля

    В МИД Украины назвали условия России в Стамбуле ультиматумами

    Психолог раскрыла способ найти любовь после 30 лет

    В Севастополе объявили воздушную тревогу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости