В Раде допустили остановку выделенной Байденом военной помощи

Нардеп Рахманин: Трамп может остановить выделенную Байденом военную помощь

Президент США Дональд Трамп может прекратить военную помощь Украине, выделенную его предшественником Джо Байденом. Остановку уже одобренных пакетов поддержки допустил в интервью для YouTube-канала «Украинской правды» депутат Верховной Рады Сергей Рахманин.

«Возможно, что Трамп байденовские пакеты остановит, а они не закончатся в этом году, они рассчитаны на 2025-й, 2026-й и, если не ошибаюсь, на 2027 год. Есть риск, что он и это остановит», — заявил нардеп.

Он выразил предположение, что в будущем США также могут прекратить обмен разведданными с Украиной.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил США в передаче на Ближний Восток 20 тысяч ракет для борьбы с дронами, предназначавшихся Киеву. С чем было связано решение американской администрации, не уточняется.