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14:53, 9 июня 2025Наука и техника

В России спланируют строительство кораблей до 2050 года

Патрушев: В России разработают программу кораблестроения до 2050 года
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Программу кораблестроения до 2050 года разрабатывают в России. Она дополнит Стратегию развития Военно-морского флота (ВМФ) России, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью aif.ru.

«В развитие принятой Стратегии [развития ВМФ России до 2050 года] разрабатывается программа кораблестроения до 2050 года. Документ позволит планировать весь жизненный цикл кораблей, определит их количество, тип строящихся кораблей и судов, серийность», — сказал он.

По словам Патрушева, реализация программы будет предусмотрена в рамках гособоронзаказа и государственной программы вооружения. Он добавил, что сейчас идет подготовка указа президента об образовании национального исследовательского центра судостроения имени академика Крылова.

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