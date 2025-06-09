В России спланируют строительство кораблей до 2050 года

Патрушев: В России разработают программу кораблестроения до 2050 года

Программу кораблестроения до 2050 года разрабатывают в России. Она дополнит Стратегию развития Военно-морского флота (ВМФ) России, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью aif.ru.

«В развитие принятой Стратегии [развития ВМФ России до 2050 года] разрабатывается программа кораблестроения до 2050 года. Документ позволит планировать весь жизненный цикл кораблей, определит их количество, тип строящихся кораблей и судов, серийность», — сказал он.

По словам Патрушева, реализация программы будет предусмотрена в рамках гособоронзаказа и государственной программы вооружения. Он добавил, что сейчас идет подготовка указа президента об образовании национального исследовательского центра судостроения имени академика Крылова.

В мае гендиректор судостроительного завода «Янтарь» Илья Самарин сообщил, что большой десантный корабль (БДК) «Владимир Андреев», который строят по доработанному проекту 11711, передадут ВМФ России в 2026 году.