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13:06, 9 июня 2025Россия

В России удивились отсутствию зачисток силовиков в одной из сфер

Член СПЧ Кабанов удивился отсутствию зачисток в этнических клубах единоборств
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Tatsiana Volkava / Getty Images

По непонятным причинам российские силовики не отрабатывают на системном уровне угрозу, исходящую от подпольных клубов смешанных единоборств и не проводят в клубах «зачистки». Отсутствию действий правоохранителей в этой сфере удивился в Telegram российский общественник, член Совета по правам человека Кирилл Кабанов.

Как заявил Кабанов, на базе подобных MMA-клубов появляются этнические преступные группировки, в которую входят приверженцы радикальных идеологий.

«Это места подготовки выходцев из Средней Азии и Закавказья в качестве бойцов ударных групп, которые по команде будут действовать в интересах (...) экстремистов и религиозных радикалов», — заявил правозащитник.

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Он также порассуждал о причинах, по которым силовики системно игнорируют подобные бойцовские клубы.

Неужели не понятна вся степень угрозы? Или у наших правоохранителей уже реально не хватает сил и средств на противодействие этому криминальному явлению?

Кирилл Кабанов

Ранее депутат Госдумы Михаил Матвеев призвал выдворять из России и отправлять «к бабушкам в родные кишлаки» проваливших тест по русскому языку детей мигрантов. По словам парламентария, в 2024 году МВД составило около 8000 протоколов в отношении мигрантов, чьи дети не посещают школу. Он отметил, что такая практика должна продолжаться.

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