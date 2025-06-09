В России удивились отсутствию зачисток силовиков в одной из сфер

Член СПЧ Кабанов удивился отсутствию зачисток в этнических клубах единоборств

По непонятным причинам российские силовики не отрабатывают на системном уровне угрозу, исходящую от подпольных клубов смешанных единоборств и не проводят в клубах «зачистки». Отсутствию действий правоохранителей в этой сфере удивился в Telegram российский общественник, член Совета по правам человека Кирилл Кабанов.

Как заявил Кабанов, на базе подобных MMA-клубов появляются этнические преступные группировки, в которую входят приверженцы радикальных идеологий.

«Это места подготовки выходцев из Средней Азии и Закавказья в качестве бойцов ударных групп, которые по команде будут действовать в интересах (...) экстремистов и религиозных радикалов», — заявил правозащитник.

Он также порассуждал о причинах, по которым силовики системно игнорируют подобные бойцовские клубы.

Неужели не понятна вся степень угрозы? Или у наших правоохранителей уже реально не хватает сил и средств на противодействие этому криминальному явлению? Кирилл Кабанов

Ранее депутат Госдумы Михаил Матвеев призвал выдворять из России и отправлять «к бабушкам в родные кишлаки» проваливших тест по русскому языку детей мигрантов. По словам парламентария, в 2024 году МВД составило около 8000 протоколов в отношении мигрантов, чьи дети не посещают школу. Он отметил, что такая практика должна продолжаться.