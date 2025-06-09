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17:35, 9 июня 2025Россия

В России ввели нормы по количеству задаваемого школьникам домашнего задания

Кравцов: В школах РФ с сентября будет нормировано количество домашнего задания
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

В России ввели нормы по количеству задаваемого школьникам домашнего задания. Нормативы будут действовать в образовательных учреждениях с сентября 2025 года, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на расширенном совместном заседании комитетов Госдумы, передает ТАСС.

«В текущем году вступает в силу приказ, который устанавливает календарно-урочное планирование. В нем закреплено, сколько часов предусмотрено для изучения того или иного предмета. Также мы нормировали количество контрольных и проверочных работ, домашние задания», — обозначил Кравцов.

По его словам, проект разработали для того, чтобы исключить чрезмерную нагрузку на российских школьников.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал разработать меры по сбалансированной учебной нагрузке в школах. Он заявлял, что в среднем школьники проводят за учебой восемь-десять часов ежедневно, что сказывается на их здоровье.

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