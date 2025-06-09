В России высказались о реализации мирных договоренностей с Украиной

Депутат Чепа: Нам надо громче заявлять о своей цели реализовать мирный договор

Предложение передать тела погибших, отправить на Украину раненых и молодых пленных, было актом доброй воли России, и наша страна должна громко со всех площадок заявлять, что готова до конца реализовать мирные договоренности, заявил депутат Госдумы Алексей Чепа. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков передал реакцию Кремля на несостоявшийся обмен телами и военнопленными. По его словам, объяснения Киева по поводу несостоявшегося обмена вряд ли правдоподобны.

«Акт доброй воли еще раз подчеркивает желание России реализовать мирное соглашение и довести его до конца. Однако это не входит в интересы Украины и ряда европейских стран. Поэтому политически мы должны заявлять громче со всех возможных площадок, что мы пытаемся реализовывать мирные соглашения, но этому есть противостояние», — считает Чепа.

Депутат подчеркнул, что, несмотря на противоречивую позицию Киева, Россия будет и далее четко придерживаться тех договоренностей, которые были достигнуты на переговорах.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет сообщил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно прекратить «пляски на костях» и забрать тела украинских военных. Зеленскому, как считает Шеремет, выгодно, чтобы бойцы ВСУ считались пропавшими без вести.