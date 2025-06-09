В России захотели зарегистрировать бренд Лабубу

«Натура Сиберика» подала в Роспатент заявку на товарный знак «Лабубу»

«Натура Сиберика» захотела зарегистрировать в России товарный знак «Лабубу». Об этом сообщает РИА Новости.

Косметическая компания подала в Роспатент заявку на регистрацию бренда на русском и английском языках. Если ее одобрят, под товарными знаками «Лабубу» и «Labubu» смогут производить и продавать уходовую и декоративную косметику, ароматизаторы воздуха, эфирные масла и прочие товары.

Игрушки Лабубу придумал художник из Гонкогда Касинг Лунг еще в 2015 году. это героиня его иллюстрированной книги The Monsters. В комиксе были и другие причудливые персонажи: Зиммомо, Тайкоко, Спуки и Пато, но именно Лабубу обрела широкую популярность у публики. Игрушки с таким названием представляют собой эльфов размером с котенка, отличающихся заостренными ушами и зубастой улыбкой. Они могут выпускаться в нескольких цветах и изображать разные эмоции.



«Без разрешения китайского ритейлера Pop Mart, являющегося эксклюзивным дистрибьютором данной линейки игрушек, шансы на регистрацию товарного знака "Натуры Сиберики" следует оценивать как низкие, так как будут очевидные основания для отказа в связи с введением в заблуждение относительно производителя» — пояснила гендиректор «Онлайн Патента» Алина Акиншина.

В мае россияне потратили на игрушки Лабубу порядка семи миллионов рублей. В марте пользователи купили на маркетплейсе меньше 100 игрушек Лабубу, то за 20 дней мая — уже почти 8 тысяч. Рост продаж в натуральном выражении составил 8000 процентов.

На фоне популярности игрушек внимание на них обратили в Совфеде. Так, сенатор Екатерина Алтабаева заявила, что Игрушки, которые выглядят как монстры, не могут не вызвать у ребенка чувство опасения и страха, а значит, психологически очень вредны. Поэтому, заявила представитель верхней палаты парламента, продажу Лабубу в России необходимо запретить.