Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:25, 9 июня 2025Экономика

В России захотели зарегистрировать бренд Лабубу

«Натура Сиберика» подала в Роспатент заявку на товарный знак «Лабубу»
Вячеслав Агапов

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

«Натура Сиберика» захотела зарегистрировать в России товарный знак «Лабубу». Об этом сообщает РИА Новости.

Косметическая компания подала в Роспатент заявку на регистрацию бренда на русском и английском языках. Если ее одобрят, под товарными знаками «Лабубу» и «Labubu» смогут производить и продавать уходовую и декоративную косметику, ароматизаторы воздуха, эфирные масла и прочие товары.

Игрушки Лабубу придумал художник из Гонкогда Касинг Лунг еще в 2015 году. это героиня его иллюстрированной книги The Monsters. В комиксе были и другие причудливые персонажи: Зиммомо, Тайкоко, Спуки и Пато, но именно Лабубу обрела широкую популярность у публики. Игрушки с таким названием представляют собой эльфов размером с котенка, отличающихся заостренными ушами и зубастой улыбкой. Они могут выпускаться в нескольких цветах и изображать разные эмоции.

«Без разрешения китайского ритейлера Pop Mart, являющегося эксклюзивным дистрибьютором данной линейки игрушек, шансы на регистрацию товарного знака "Натуры Сиберики" следует оценивать как низкие, так как будут очевидные основания для отказа в связи с введением в заблуждение относительно производителя» — пояснила гендиректор «Онлайн Патента» Алина Акиншина.

В мае россияне потратили на игрушки Лабубу порядка семи миллионов рублей. В марте пользователи купили на маркетплейсе меньше 100 игрушек Лабубу, то за 20 дней мая — уже почти 8 тысяч. Рост продаж в натуральном выражении составил 8000 процентов.

На фоне популярности игрушек внимание на них обратили в Совфеде. Так, сенатор Екатерина Алтабаева заявила, что Игрушки, которые выглядят как монстры, не могут не вызвать у ребенка чувство опасения и страха, а значит, психологически очень вредны. Поэтому, заявила представитель верхней палаты парламента, продажу Лабубу в России необходимо запретить.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Быстрее поднимут на вилы». В России рассказали о способе спровоцировать бунт против Зеленского

    Минобороны заявило о возврате российских военнослужащих возрастом до 25 лет из плена

    Украинские коллекторы связались с российскими силовиками из-за пленного должника

    Starliner отправится к МКС не раньше 2026 года

    Некоторые диеты оказались связаны с депрессией

    В России допустили инсценировку конфликта между Маском и Трампом

    Лавров раскрыл беседу Путина и Байдена о судьбе России

    В России захотели зарегистрировать бренд Лабубу

    Лазарева не захотела быть иноагентом и «уголовницей»

    Отец Маска назвал Москву лучшей столицей мира

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости